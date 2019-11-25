ضبط تشكيل عصابى لترويج المخدرات ببنها بحوزتهم 2.5 كيلو بانجو

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين كونوا عصابة لترويج المخدرات بقري مركز بنها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من مباحث مركز بنها بضبط "إسلام ع ع " و"محمد م ع" و"محمد ا م" و"أشرف غ خ" عاطلين



وكشفت التحريات ان المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهم سلاح ناري "بندقية آلية" بخزينتها 4 طلقات من ذات العيار و3 فارغ طلقة وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالي 630 جنيه.



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري، لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم و حرر عن ذلك المحضر رقم 27040 لسنة 2019 جنح مركز بنها