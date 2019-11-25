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تعليم

التعليم تعلن آخر أخبار بوابة الوظائف وشئون المعلمين في مؤتمر صحفي ..غدا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:49 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين.

ومن المقرر أن يحضر هذا المؤتمر عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، ومنهم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وغيرهم من قيادات الوزارة والمديريات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية ، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الطلبات على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي :
https://egmoe.org
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