أحمد حمدي وعمرو بركات يقودان الجونة أمام الأهلي | التشكيل

أعلن الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، اليوم الاثنين، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
وجاءت تشكيلة الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.
الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.
وجاءت تشكيلة الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.
الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.