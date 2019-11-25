أحمد حمدي وعمرو بركات يقودان الجونة أمام الأهلي | التشكيل

أعلن الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، اليوم الاثنين، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.



وجاءت تشكيلة الجونة كالتالي:



حراسة المرمى: محمود الغرباوي



خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.



خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.



الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.



