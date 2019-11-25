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رياضة

أحمد حمدي وعمرو بركات يقودان الجونة أمام الأهلي | التشكيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:34 م
أحمد حمدى
أحمد حمدى
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عمرو الحلوانى
أعلن الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، اليوم الاثنين، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

وجاءت تشكيلة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.

الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.

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