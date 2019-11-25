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رياضة

19 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الحرس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:58 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة ١٩ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء غد باستاد السلام في الأسبوع السادس بالدوري.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وشريف عويس واحمد مودي وشريف حازم وهاني سعيد وعصام صبحي وحسني فتحي ومحمد دسوقي ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين ومحمد إبراهيم وفوافي وبيكلي وخالد اوتشو واودو موزيس.

وطالب ميدو لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية واستغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي، مؤكدا أن الحرس فريق منظم وقوي ويقوده مدير فنى مميز.

وكان فريق المقاصة أدى تدريبه الاخير بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وعقب المباراة اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.

وكان المقاصة تعادل مع دجلة بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة بالدوري.
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