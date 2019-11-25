استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. خماسية نظيفة للمصري في مرمى الجمارك

فاز فريق المصري على نظيره فريق الجمارك بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الاستاد ، في إطار استعدادات الفريق الأول لمباراته الهامة والمرتقبه امام نواذيبو الموريتاني والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، ضمن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة ، وأدارها طاقم تحكيم مكون من الكابتن خالد منسي حكمًا للساحة ، يعاونه كل من أحمد عبد النعيم، عماد الشامي كمساعدين.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين ، احرز اللاعب اسلام عطية الهدف الاول في الدقيقة التاسعة والعشرين من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وبعدها بدقيقتين اضاف اللاعب مفتاح طقطق الهدف الثاني من متابعة اكثر من رائعة ارتدت الكرة من حارس مرمى الجمارك ليضعها مفتاح على اقصى يمين الحارس لتسكن الشباك ، وكاد المصري ان يزيد حصيلته بالمزيد من الأهداف عن طريق لاعبه اوستين اموتو الذي لم يحالفه الحظ في التسجيل ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والستين يسجل مفتاح طقطق الهدف الثاني له والثالث لفريقه عن طريق عرضية المتألق طوال الشوط الثاني "عماد فتحي" من الناحية اليسرى للمنطلق من الخلف للأمام مفتاح طقطق ليسكن الكرة في الشباك ، فيما سجل عماد فتحي الهدف الرابع من تسديدة رائعة من تمريرة المتألق منذ لحظه نزوله محمود وادي في الدقيقة الخامسة والسبعين ، ثم يختتم سعيدو سينبوري اهداف المباراة بهدف خامس من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليطلق بعدها الكابتن خالد منسي صافرته معلنًا عن نهاية المباراة بفوز المصري بخماسية نظيفة.



دفع الكابتن ايهاب جلال في الشوط الاول بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى ، عمر كمال عبد الواحد ، اسلام ابو سليمه ، أحمد شوشه ، بهاء مجدي كرباعي لخط الظهر ، فريد شوقي، سعيدو سينبوري كثنائي ارتكاز لخط الوسط ، فيما شارك الثلاثي اسلام عطيه ، حسن علي ، مفتاح طقطق كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة اوستين اموتو.



وفي الشوط الثاني دفع بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى ، محمود حمد ، أحمد شوشه ، سعيدو سينبوري ، بهاء مجدي كرباعي لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، عمرو موسى كثنائي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أحمد ياسر ، عبد الناصر ديماريا ، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة محمود وادي.

