الدوري المصري| وليد سليمان يسجل هاتريك فى مباراة الأهلي والجونة

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى منافسه فريق الجونة بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
وسجل الهدف الثالث وليد سليمان فى الدقيقة 49 من رأسية داخل منطقة الجزاء ليدون ال هاتريك الأول للاعبى الأهلى خلال الموسم الجارى
وكان وليد سليمان قد سجل هدفي الشوط الأول بالدقائق 10 و42 بالشوط الأول.
ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني- رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن.
بينما يدخل الجونة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.
الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.
وسجل الهدف الثالث وليد سليمان فى الدقيقة 49 من رأسية داخل منطقة الجزاء ليدون ال هاتريك الأول للاعبى الأهلى خلال الموسم الجارى
وكان وليد سليمان قد سجل هدفي الشوط الأول بالدقائق 10 و42 بالشوط الأول.
ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني- رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن.
بينما يدخل الجونة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.
الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.