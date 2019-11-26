اخبار الحوادث .. الإخوان وراء إنشاء موقع مدى مصر | النيابة تخصص أرقاما لتلقى مظالم المواطنين

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
اخبار الحوادث
ملابسات اصطدام سيارة بتمركز أمني بكومبوند رئيس الوزراء بالشيخ زايد
أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بشأن ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذى يسكن به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام يخصص رقم هاتف لتلقى الشكاوى والمظالم من المواطنين
خصصت النيابة العامة المصرية رقم هاتف لتلقى الشكاوى والمظالم عبر الواتس اب من المواطنين يأتى ذلك فى إطار إيمان النيابة العامة برسالتها، وحرصا منها على الوصول إلى الحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة، وتيسيرا على المواطنين؛ فقد تقرر تخصيص رقم 01111755959 لتلقي مظالمكم عبر تطبيق واتس اب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفحم مصنع بلاستيك في القناطر الخيرية.. والحماية المدنية تسيطر على النيران.. شاهد
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع بمصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية، حيث تم اخماد الحريق ومحاصرة النيران دون خسائر بشرية .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع القناطر الخيرية | شاهد
قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إن حادثة المصنع الذي اندلع فيه حريق هائل بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مقام على مساحة 1000 متر مربع على الطريق العمومي بمنطقة أبو الغيط ملك "سيد م س" ومؤجر للمدعو "إبراهيم م س"، مخصص لصناعة المواد البلاستيكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المعاينة الأولية لحريق مصنع البلاستيك بالقناطر: المبنى احترق بالكامل والخسائر بالملايين
كشفت المعاينة الأولية لـحريق مصنع البلاستيك بمنطقة عرب المهدى بأبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية احتراق المصنع بأكمله على مساحة 1000 مترا مكون من طابق واحد دون خسائر بشرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية لتورطه في قتل زوجته
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين حسن عبد الرازق وعلاء الدين عباس، وأمانة سر عصام سيد وتوني الهلالي احالة أوراق عامل إلى مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لتورطه في جريمة قتل زوجته بمركز ديرمواس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة العامة : الإخوان وراء تأسيس موقع مدى مصر لبث الشائعات وتكدير الأمن العام
قالت النيابة العامة، فى بيان لها، أنه أذنت نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني المذكور لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، هذا وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات مما تستخدم في الجريمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الشرطة: دوركم كبير فى تحقيق الاستقرار وقضاء حوائج المواطنين
مفتى الجمهورية لضباطأكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن رجال الشرطة لهم دور كبير فى تحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط أخطر مزورة محررات رسمية بدمنهور وحبسها 4 أيام
قرر المستشار على عبد البارئ رئيس نيابة بندر دمنهور حبس المتهمة "نورة.ا.ك" 42 سنة، المديرة المسئولة عن مكتبة تصوير 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بتزوير محررات رسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على رأسهم رامي شعث.. تجديد حبس 9 متهمين في خلية الأمل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس متهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل جديدة لحادث ذبح رانيا وخطيب شقيقتها دجالا وإلقائه بترعة المريوطية
كشفت الاجهزة الامنية التفاصيل الكاملة لضبط سيدة وشخص آخر حال قيامهما بألقاء جثة بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود وزير الداخلية بضبط المسجلين خطر بكافة أنواعهم وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
ملابسات اصطدام سيارة بتمركز أمني بكومبوند رئيس الوزراء بالشيخ زايد
أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بشأن ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذى يسكن به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام يخصص رقم هاتف لتلقى الشكاوى والمظالم من المواطنين
خصصت النيابة العامة المصرية رقم هاتف لتلقى الشكاوى والمظالم عبر الواتس اب من المواطنين يأتى ذلك فى إطار إيمان النيابة العامة برسالتها، وحرصا منها على الوصول إلى الحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة، وتيسيرا على المواطنين؛ فقد تقرر تخصيص رقم 01111755959 لتلقي مظالمكم عبر تطبيق واتس اب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفحم مصنع بلاستيك في القناطر الخيرية.. والحماية المدنية تسيطر على النيران.. شاهد
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع بمصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية، حيث تم اخماد الحريق ومحاصرة النيران دون خسائر بشرية .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع القناطر الخيرية | شاهد
قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إن حادثة المصنع الذي اندلع فيه حريق هائل بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مقام على مساحة 1000 متر مربع على الطريق العمومي بمنطقة أبو الغيط ملك "سيد م س" ومؤجر للمدعو "إبراهيم م س"، مخصص لصناعة المواد البلاستيكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المعاينة الأولية لحريق مصنع البلاستيك بالقناطر: المبنى احترق بالكامل والخسائر بالملايين
كشفت المعاينة الأولية لـحريق مصنع البلاستيك بمنطقة عرب المهدى بأبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية احتراق المصنع بأكمله على مساحة 1000 مترا مكون من طابق واحد دون خسائر بشرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية لتورطه في قتل زوجته
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين حسن عبد الرازق وعلاء الدين عباس، وأمانة سر عصام سيد وتوني الهلالي احالة أوراق عامل إلى مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لتورطه في جريمة قتل زوجته بمركز ديرمواس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة العامة : الإخوان وراء تأسيس موقع مدى مصر لبث الشائعات وتكدير الأمن العام
قالت النيابة العامة، فى بيان لها، أنه أذنت نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني المذكور لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، هذا وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات مما تستخدم في الجريمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الشرطة: دوركم كبير فى تحقيق الاستقرار وقضاء حوائج المواطنين
مفتى الجمهورية لضباطأكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن رجال الشرطة لهم دور كبير فى تحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط أخطر مزورة محررات رسمية بدمنهور وحبسها 4 أيام
قرر المستشار على عبد البارئ رئيس نيابة بندر دمنهور حبس المتهمة "نورة.ا.ك" 42 سنة، المديرة المسئولة عن مكتبة تصوير 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بتزوير محررات رسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على رأسهم رامي شعث.. تجديد حبس 9 متهمين في خلية الأمل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس متهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل جديدة لحادث ذبح رانيا وخطيب شقيقتها دجالا وإلقائه بترعة المريوطية
كشفت الاجهزة الامنية التفاصيل الكاملة لضبط سيدة وشخص آخر حال قيامهما بألقاء جثة بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود وزير الداخلية بضبط المسجلين خطر بكافة أنواعهم وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.