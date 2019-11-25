ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع القناطر الخيرية | شاهد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:25 م
حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك فى القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إن حادثة المصنع الذي اندلع فيه حريق هائل بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مقام على مساحة 1000 متر مربع على الطريق العمومي بمنطقة أبو الغيط ملك "سيد م س" ومؤجر للمدعو "إبراهيم م س"، مخصص لصناعة المواد البلاستيكية.

وأشار المصدر، إلى أن المصنع حاصل على رخصة تشغيل وكود للنشاط الصناعى وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق وإخماد النيران.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق هائل فى مصنع بالقناطر الخيرية، وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات الإطفاء.

وتبين أن المصنع على الطريق العمومى بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مخصص لصناعة البلاستيك، وجارٍ السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة.

الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع القناطر الخيرية | شاهد
الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع القناطر الخيرية | شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة لمعاينة حريق مخزن أخشاب القناطر

اندلاع حريق هائل في مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية والدفع بـ7 سيارات إطفاء

ترشيحاتنا

رانيا يوسف وكيم كاردشيان بنفس الإطلالة الجريئة..أيهما أجمل ؟

ولادة طفل برأسين وثلاث أذرع .. حالة فريدة .. صور

يا واد يا تقيل.. منة حسين فهمي ترقص مع أبيها على نغمات أغنية السندريلا

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد اكتساح الأهلي لـ الجونة برباعية

محمد الشرنوبى: أي حد بيقول عليا شاطر يتقال عليه كلبوب

سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من السكر الدايت

AdvertisementS

وصمة المرض النفسي.. بيان النيابة بشأن وفاة شهد يفجر كارثة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي في الدوحة

الزمالك يفقد جهود محمود علاء أمام الشرقية بكأس مصر

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يزف بشرى للمتقاعدين بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تقاليع الموضة.. مغنية شهيرة تظهر بشعر بنفسجي في حفل بأمريكا

عاشق للظهور بإطلالات نسائية | شاهد.. ممثل شهير يرتدي فستانا بحفل للموسيقى

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى