الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع القناطر الخيرية | شاهد

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إن حادثة المصنع الذي اندلع فيه حريق هائل بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مقام على مساحة 1000 متر مربع على الطريق العمومي بمنطقة أبو الغيط ملك "سيد م س" ومؤجر للمدعو "إبراهيم م س"، مخصص لصناعة المواد البلاستيكية.





وأشار المصدر، إلى أن المصنع حاصل على رخصة تشغيل وكود للنشاط الصناعى وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق وإخماد النيران.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق هائل فى مصنع بالقناطر الخيرية، وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات الإطفاء.





وتبين أن المصنع على الطريق العمومى بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مخصص لصناعة البلاستيك، وجارٍ السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة.