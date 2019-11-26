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محافظات

رئيس جامعة طنطا: إنشاء أكاديمية هواوي لربط الطلاب بسوق العمل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أ ش أ
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوى مصر، بشأن إنشاء أكاديمية بالجامعة، لربط الطلاب بسوق العمل وكذلك ربط المتدربين والأكاديمية بمركز البحوث والتطوير في الصين، وبناء القدرات المتميزة والتطوير التقنى لشباب المحافظة في التخصصات المختلفة، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعى والجيل الرابع والخامس وإنترنت الأشياء وتقنية تخزين البيانات وتقنية الشبكات و غيرها من التقنيات الحديثه والمتطورة.

من جهته، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة تسعى دائما إلى دعم المواهب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فتح أبواب الجامعة للأفكار الجديدة التي من شأنها مواكبة العصر في التحول التكنولوجي الحديث، معرباُ عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذي يساهم في تأكيد أهداف الجامعه المتمثلة في خدمة المجتمع وتطوير قدرات ومهارات طلاب جامعة طنطا فى كافه المجالات التكنولوجيه ولاسيما التحول الرقمي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي المهندس يسرى عتلم عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة طنطا بوصفها واحدة من أعرق الجامعات المصرية والعربية التي تحرص على تطوير طلابها الركيزة الأساسية وعماد الأمة ومستقبلها، مؤكدًا دعم الشركة لمصر فى رؤيتها 2030 بأن تكون المركز الأقليمى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في عملية التحول الرقمي .
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