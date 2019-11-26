في عيد ميلاد رغدة.. تفاصيل علاقتها بـ أحمد زكي وحقيقة زواجهما

يحل اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة السورية رغدة، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1957، وتحتفل اليوم بعامها الـ 62.



ولدت رغدة، بمدينة حلب السورية، من أب وأم سوريين، وجاءت إلى مصر في عام 1980 لاستكمال دراستها في الأدب العربي بكلية الآداب في جامعة القاهرة.



وتحدثت رغدة في لقاء متلفز ببرنامج ولا تحلم" مع الإعلامي اللبناني نيشان منذ بضعة سنوات، عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: "لم تجمعنا سوى 4 أفلام، ولكن أشعر كأننا قمنا سويا بـ100 فيلم لأننا نشبه بعضنا كثيرًا".



وكشفت رغدة في حلقتها مع نيشان، عن أن أحمد زكي عرض عليها الزواج قبل فترة قصيرة من وفاته، ليحميها من كلام الناس الذين كانوا يتحدثون عن تواجدها بجانبه طوال الوقت خلال فترة مرضه.



وقالت رغدة: "رفضت زواجي منه لأنه ليس منطقيا أتزوج شخصًا والموت يلاحقه لمجرد أنه يريد حمايتي من الشائعات"، مؤكدة أنها وأحمد زكي كانا يحبان ويشبهان بعضهما البعض كثيرًا.