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مرأة

اعرف تأثيره على الأبراج.. حظك اليوم مع ميلاد القمر الجديد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:39 ص
عبير فؤاد
عبير فؤاد
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أسماء عبد الحفيظ
تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمتابعيها عبر فيس بوك، عن الفوز أو الخسارة مع حلول القمر الجديد، اليوم الثلاثاء، بالنسبة لعدد من الأبراج.

وكتبت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "القمر الجديد يولد الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٤:٠٦ عصرا بتوقيت القاهرة (٢:٠٦ ظهرا بتوقيت جرينتش) عند درجة ٤ من برج القوس".

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ، أن هذا القمر الجديد قد يجلب تغييرات عشوائية، وينشر حالة فوضى وتمرد وغضب، كما يأتي مصاحبا لتنافر المريخ مع أورانوس؛ وهو وضع فلكي صعب، قد يولد داخل البعض رغبات تدميرية".

وأكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ، أن هذا القمر الجديد يجلب القوة والمال والنجاح فقط لمن يضعون خطط مسبقة ويعدون أنفسهم لأي تطورات ويتوافقون سريعا مع التغيير.

وأشارت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ، إلى أنه سيكون هناك فائزون وخاسرون واحتمالات الفوز والخسارة مرهونة بقدرتنا على التكيف سريعا مع التغيير. كما أن الوقت مناسب لقص الشعر يومي الثلاثاء والأربعاء كي ينمو أسرع.
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