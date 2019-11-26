بالحجاب أمام الكعبة.. هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة مع والدتها

نشرت الفنانة هايدي موسى، عدة صور لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بالعباءة والحجاب، من أمام الكعبة المشرفة، خلال تأديتها مناسك العمرة، مع والدتها.



وعلقت هايدي موسى على الصور، : "اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً، وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًا".



يذكر أن أحدث أعمال هايدي هي أغنية" أنا اتعودت" التي حققت 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.



ونجحت أغنية "أنا اتعودت"، والتي تعد أول تعاون بين هايدي موسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية.



أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.



يذكر أن الفنانة هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".