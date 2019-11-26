أحمد الشيخ ينشر صورة له أثناء سفر الأهلى لـ تونس

حرص أحمد الشيخ نجم فريق الأهلي على مشاركة جماهيره بـ صوره له من داخل الطائرة أثناء سفر بعثة الفريق إلى تونس من أجل مواجهة فريق النجم الساحلي.





ونشر أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صوره له بصحبة أيمن أشرف نجم الفريق.





وحقق الفريق الاول لـ الأهلي الفوز أمس امام الجونه برباعية نظيفة في الجوله الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.





ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يقع المارد الأحمر مع الهلال السوداني وبلاتينيوم ستار الزيمبابوى بالإضافة إلى المنافس التونسي.



