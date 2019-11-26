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رياضة

أحمد الشيخ ينشر صورة له أثناء سفر الأهلى لـ تونس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:34 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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ياسمين تيسير
حرص أحمد الشيخ نجم فريق الأهلي على مشاركة جماهيره بـ صوره له من داخل الطائرة أثناء سفر بعثة الفريق إلى تونس من أجل مواجهة فريق النجم الساحلي.

ونشر أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صوره له بصحبة أيمن أشرف نجم الفريق. 

وحقق الفريق الاول لـ الأهلي الفوز أمس امام الجونه برباعية نظيفة في الجوله الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يقع المارد الأحمر مع الهلال السوداني وبلاتينيوم ستار الزيمبابوى بالإضافة إلى المنافس التونسي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الجمعة المقبل موعدًا نهائيًا لإقامة المباراة على أرضية ملعب استاد رادس الدولي لينهي أمال النجم الساحلي في نقل المباراة لملعب آخر بعد مطالبة الاتحاد القاري خلال الأيام الماضية في أكثر من مرة إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح.
أحمد الشيخ ينشر صورة له أثناء سفر الأهلى لـ تونس
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