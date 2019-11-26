تحت شعار معًا لصحة الأسرة.. طلاب صيدلة طنطا ينظمون معرض سوبر ماما

أعلنت الدكتورة نهلة العشماوى افتتاح معرض بعنوان "سوبر ماما" تحت شعار " معًا لصحة الأسرة " الذى ينظمه طلاب النادى العلمى بالكلية، تحت إشراف الدكتورة سالي أبو ريشة مدرس الفارماكولوجى والمشرف على النادي، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد كبير من الطلاب.



وأكدت الدكتورة نهلة العشماوى أن هذا المعرض يأتي في إطار الرؤية السديدة للكلية ومسئوليتها في تهيئة صيادلة المستقبل بسلامة وأمان الأم الحامل من ناحية معرفة الأمراض التي قد تصيبها وأسبابها وكيفية التعديل في نمط حياتها لتجنب حدوثها، وحمايتها من الأدوية والمواد الكيميائية التي تتناولها خلال فتره الحمل، والاهتمام بالبحث في الطرق الجديدة التي يمكن استخدامها للوصول إلى أدوية جديدة لا تضر بالجنين أو وسائل حديثة للتشخيص حتى يتم علاج الأمراض أثناء فترة الحمل للوصول إلى جنين طبيعي أثناء الولادة.



وأضافت "عشماوي" أن اختيار الطلاب لهذا الموضوع يأتي من منطلق رغبتهم في الحفاظ علي سلامة المرأة الحامل التي تحمل روحا بداخلها.



يذكر أن المعرض يتناول دراسة بعض الأدوية التي تستخدمها الام خلال فتره الحمل وتسبب تشوه للجنين، والأدوية الآمنة التي تستخدمها اذا كانت تعاني من ذلك المرض، ودراسة الأسباب الجينية والبيئية التى تحيط الأم أو الجنين التى تسبب تشوه الجنين وأيضا نوضح الطرق الحديثة المستخدمة الآن لعلاج بعض هذه الأمراض، وعلى الجانب الآخر الطرق والأدوية التى لم تطبق بعد ومازال يتم البحث فيها لعلاج هذه الأمراض أثناء فترة الحمل وما بعد خروج الجنين.