القابضة الكيماوية : خطة تطوير الشركة تستغرق من 3 إلى 4 سنوات

قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، إن خطة الشركة لتطوير القطاع والتى شهدت تدهورا فى الأوضاع بسبب غياب الكفاءة غير القادرة إلى تنظيم العمل بها.



وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، خلال مؤتمر " قطاع الاعمال ..استشراق المستقبل "أن الشركة يتبعها 17 شركة تعمل فى 10 أنشطة ما بين السجائر والأسمدة والملاحات والتعدين والصناعات الهندسية والتجارة.



وكشف عماد الدين مصطفى ، أن خطة التطوير تقوم على محاور رئيسية أهمها إعادة الهيكلة وحسن اختيار مجالس الإدارات، لافتًا إلى أن غياب الكفاءات التى بها تنوع تسبب فى تردى أوضاعها.



وأوضح مصطفى ، أن المحور الثانى هو إعادة الهيكلة الفنية، موضحًا أن أغلب الصناعات التابعة للشركة ضخمة مثل الأسمنت والأسمدة والتطوير الفنى، لهذا يتكلف التطوير مبالغ طائلة ووقت يصل إلى من 3 إلى 4 سنوات.



وتابع: "كان عندنا مشروع ضخم جدا وهو مشروع تنفيذ كيما أسوان وكان الاهتمام الرئيسى أننا نصل بالمشروع إلى بر الأمان بالإنتاج وكانت هناك مصاعب كبير حتى وصلنا إلى التشغيل التجريبى".



أشار مصطفى ، إلى على ما حدث من انبعاثات الغاز بالمصنع مما تسبب في حالات الاختناق التي سُجلت، أمس الإثنين، بمدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية، في منطقة المحمودية أن ما حدث كان صدفة، إلا أنه فى الوقت ذاته لا ينفى المسؤولية عن الشركة.



تابع " أن انبعاثات الغاز خرجت عن المسموح بها، وتواكب معها تغير فى اتجاهات الريح، حيث إنه من الطبيعى أن تتجه الانبعاثات إلى الصحراء وهو من تم تصميم بناء المصنع على أساسه لتأخذها الرياح إلى حيث أماكن غير مأهولة بالسكان إلا أنه حدث العكس وتغير اتجاه الرياح.



وأشار مصطفى ، وما تاثر بهذا الامر فصل واحد من مدرسة واحد من مدرسة بها 80 فصلًا، تقع بمنطقة بها 5 مدارس.



كما كشف "مصطفي" أن تحريات النيابة أوضحت أن فصل واحد بالمدرسة تأثر بالانبعاثات تواجد في هذا التوقيت بمعمل المدرسة علامة استفهام نبحث عن اجابة لها .



يذكر أن هناك تسريبات أكاسيد النيتروجين وقعت أمس الاثنين بمصنع كيما أسوان القديم في اختناق 54 حالة نقلت لمستشفى أسوان الجامعي، و30 آخرين نقلوا للمستشفى التخصصي، حيث شعر المصابون بدوخة واختناقات بسيطة.

