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رياضة

بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة النجم الساحلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها باستاد رادس مساء الجمعة المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان في استقبال البعثة نبيل حبشي السفير المصري في تونس، وطاقم السفارة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سافر قبل البعثة بـ48 ساعة؛ لإنهاء كافة الأمور المتعلقة باستقبال البعثة وإقامتها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنسيقية.

وضمّت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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