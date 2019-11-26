كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب ثلاثي الفريق، "ماتيب، وكلاين، وبول جلاتزل"، عن مباراة نابولي، المقررة غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، للإصابة.





وقال يورجن كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نابولي، "الجميع جاهز لمباراة الغد، باستثناء ماتيب وكلاين وبول جلاتزل، أما نابي كيتا مان فكان مريضا عقب مباراة كريستال بالاس لكنه تعافى وأصبح جاهزا".





وأضاف يورجن كلوب، "لدي هاتفان عندما يرن أحدهما، فهي الأخبار السيئة مثل الإصابات وغيرها، لكن على أي حال قادرون على مواجهة الحالات التي نواجهها".





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت إلى فوز نابولي على ليفربول بنتيجة 2-0.



