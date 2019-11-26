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رياضة

مواجهات نارية .. نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت اليوم قرعة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ستلعب المباريات في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي :

النصر Vs البكيرية

النجوم Vs الأهلى

الهلال Vs الجبلين

الصفا Vs الاتحاد

الشعلة Vs الشباب

العين Vs التعاون

نجران Vs الفتح


أحد Vs الأخدود

الاتفاق Vs الطائى

جدة Vs الفيصلى

ضمك Vs الجيل

العدالة Vs الروضة

الوحدة Vs الخليج

الرائد Vs المجزل

الفيحاء Vs الدرع

أبها Vs العربى


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