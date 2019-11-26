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حوادث

شاهد .. السجون ينظم ندوة تثقيفية بحضور مفتي الديار المصرية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:16 م
التراس اهلاوي
التراس اهلاوي
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محمد صبري
قام قطاع السجون تحت إشراف اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية للقطاع بتنظيم ندوة تثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية .

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

تحدث الدكتور شوقى علام عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار مؤكدًا على أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، مشيرًا إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن .

تحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والإنتماء الحقيقى للوطن يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد .
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