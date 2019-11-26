"هيئة الجودة" تعتمد كلية التربية النوعية بالمنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا أن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابع لرئاسة مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، أصدر قرارًا باعتماد كلية التربية النوعية جامعة المنيا، وذلك ضمن قراراته باعتماد وتجديد اعتماد 5 كليات و8 برامج دراسية بقطاع التعليم العالي.



وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تَهنِئَتَه لكلية التربية النوعية، أخر الكليات التي تقدمت بها الجامعة للاعتماد من الهيئة هذا العام، والتي كُلل باعتمادها نجاحات الجامعة.



وأشار إلى أن حصول كلية التربية النوعية على الاعتماد جاء ثمرة لتعاون مُثمر ومشترك بُذل من جميع منتسبي الكلية بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لاستيفاء قياسات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من حيث الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية، إلي جانب القياسات المرتبطة بالخريجين.



وأكد رئيس جامعة المنيا أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا حتى تصل بجميع كلياتها إلى الاعتماد الأكاديمي والبرامجي، وتأهيلها لحصولها على الاعتماد المؤسسي، لضمان الارتقاء بمستوى الطالب الذي يُعتبر محور العملية التعليمية، وبما يُلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية.