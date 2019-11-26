تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو يرفض تعيين سفيرا لإسرائيل في موسكو

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الإسرائيلية في موسكو، يمكن أن تبقى عدة أشهر بدون سفير، بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته والمتهم في قضايا فساد، بنيامين نتنياهو، تعيين شخصية دبلوماسية في منصب سفير إسرائيل لدى روسيا.
وقالت عدة مصادر دبلوماسية للصحيفة إن نتنياهو يحتفظ بمنصب سفير إسرائيل لدى روسيا لأهداف سياسية، وأَضافت المصادر انه بالنظر إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة للكنيست، فإن هذا قد يعني أن سفارة إسرائيل في موسكو ستبقى بدون رئيس بعثة بدوام كامل لعدة أشهر.
غادر جيري كورين، آخر سفير إسرائيل في روسيا، في منتصف سبتمبر. ترأس نائبه، كيرن كوهين جات، السفارة حتى وصل ياكوف ليفين، مدير إدارة أوراسيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، في 8 نوفمبر، وتولى منصب القائم بالأعمال المؤقت.
وولد ليفين في موسكو، وبعد الهجرة إلى إسرائيل والدخول إلى الخدمة الخارجية، عمل ناطقا باسم السفارة الإسرائيلية في موسكو قبل 25 عامًا
وأشارت تايمز أوف إسرائيل إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إرسال ليفين إلى روسيا "لدعم السفارة بدبلوماسي كبير وذوي خبرة في ضوء الزيارة المتوقعة للرئيس الروسي إلى إسرائيل في يناير 2020".
وأشارت السفارة الروسية إلى أن عدم وجود سفير لن يضعف العلاقات.
وقال متحدث باسم السفارة الروسية في إٍسرائيل: "سنواصل التعاون مع هذا الدبلوماسي المتمرس من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية". "الأمر متروك للجانب الإسرائيلي لتحديد من سيكون ممثلًا كامل المدة".
ويعتبر ليفين ذاو خبرة وذات قدرة دبلوماسية عالية، بحسب قول الصحيفة، لكن من المحتمل أن يكون وصوله إلى صانعي القرار الروس أقل من السفير المتفرغ كقائم بالأعمال.
وترى إسرائيل أن روسيا حصن أساسي ضد التوسع الإيراني على حدودها الشمالية، بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير بسحب جميع قواتها العسكرية تقريبًا من سوريا. لكن تحالفات موسكو مع دمشق وطهران قلقت من المسؤولين والمحللين الإسرائيليين الذين يخشون من أن يتوقف الكرملين عن السماح لإسرائيل بتنفيذ غارات جوية في سوريا.
من المقرر أن يأتي بوتين إلى إسرائيل في أواخر يناير للانضمام إلى قادة العالم الآخرين في احتفال تذكاري بمناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز.
ووفقًا لاتفاقية طويلة الأمد بين الحكومة الإسرائيلية والخدمة الخارجية ، يتمتع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصلاحية تعيين ما مجموعه 11 تعيينًا سياسيًا.
ومع ذلك ، لا يمكن إجراء تعيينات سياسية خلال الحكومات المؤقتة، ولم يتم ترشيح أي دبلوماسي مهني لمنصب موسكو. وفقًا لمصادر دبلوماسية ، لم يتم الإعلان عن الوظيفة بين الدبلوماسيين، مما يشير بقوة إلى أن نتنياهو يعتزم الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة جديدة قبل اختيار شخص ما كسفير جديد لدى موسكو.
ولم ينكر مكتب رئيس الوزراء نية نتنياهو في حجز وظيفة السفير لدى روسيا لموعد سياسي.
وعلى مدار السنوات الماضية، خلال الفترة التي شغل فيها نتنياهو أيضًا منصب وزير الخارجية، أرسل بعض حلفائه إلى السفارات الرئيسية، بما في ذلك رون ديرمر (السفير في واشنطن) وداني دايان (القنصل العام في نيويورك) وداني دانون (الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك) ، الكرمل شامة هاكوهين (الممثل الدائم لليونسكو)، يوسي شيلي (السفير في البرازيل)، درور إيدر (سفير إيطاليا) ورون مالكا (سفير الهند).
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام قليلة من لقائه الأخير مع نتنياهو، قد قال إن "العلاقات الروسية الإسرائيلية تبرز بسبب الحوار السياسي المجدي". "غالبًا ما نتبادل الآراء ونجري مشاورات عبر الهاتف ونناقش الأحداث الجارية وأحيانًا أكثر القضايا إلحاحًا على جدول الأعمال العالمي والإقليمي والتعاون الثنائي."
وقالت عدة مصادر دبلوماسية للصحيفة إن نتنياهو يحتفظ بمنصب سفير إسرائيل لدى روسيا لأهداف سياسية، وأَضافت المصادر انه بالنظر إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة للكنيست، فإن هذا قد يعني أن سفارة إسرائيل في موسكو ستبقى بدون رئيس بعثة بدوام كامل لعدة أشهر.
غادر جيري كورين، آخر سفير إسرائيل في روسيا، في منتصف سبتمبر. ترأس نائبه، كيرن كوهين جات، السفارة حتى وصل ياكوف ليفين، مدير إدارة أوراسيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، في 8 نوفمبر، وتولى منصب القائم بالأعمال المؤقت.
وولد ليفين في موسكو، وبعد الهجرة إلى إسرائيل والدخول إلى الخدمة الخارجية، عمل ناطقا باسم السفارة الإسرائيلية في موسكو قبل 25 عامًا
وأشارت تايمز أوف إسرائيل إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إرسال ليفين إلى روسيا "لدعم السفارة بدبلوماسي كبير وذوي خبرة في ضوء الزيارة المتوقعة للرئيس الروسي إلى إسرائيل في يناير 2020".
وأشارت السفارة الروسية إلى أن عدم وجود سفير لن يضعف العلاقات.
وقال متحدث باسم السفارة الروسية في إٍسرائيل: "سنواصل التعاون مع هذا الدبلوماسي المتمرس من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية". "الأمر متروك للجانب الإسرائيلي لتحديد من سيكون ممثلًا كامل المدة".
ويعتبر ليفين ذاو خبرة وذات قدرة دبلوماسية عالية، بحسب قول الصحيفة، لكن من المحتمل أن يكون وصوله إلى صانعي القرار الروس أقل من السفير المتفرغ كقائم بالأعمال.
وترى إسرائيل أن روسيا حصن أساسي ضد التوسع الإيراني على حدودها الشمالية، بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير بسحب جميع قواتها العسكرية تقريبًا من سوريا. لكن تحالفات موسكو مع دمشق وطهران قلقت من المسؤولين والمحللين الإسرائيليين الذين يخشون من أن يتوقف الكرملين عن السماح لإسرائيل بتنفيذ غارات جوية في سوريا.
من المقرر أن يأتي بوتين إلى إسرائيل في أواخر يناير للانضمام إلى قادة العالم الآخرين في احتفال تذكاري بمناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز.
ووفقًا لاتفاقية طويلة الأمد بين الحكومة الإسرائيلية والخدمة الخارجية ، يتمتع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصلاحية تعيين ما مجموعه 11 تعيينًا سياسيًا.
ومع ذلك ، لا يمكن إجراء تعيينات سياسية خلال الحكومات المؤقتة، ولم يتم ترشيح أي دبلوماسي مهني لمنصب موسكو. وفقًا لمصادر دبلوماسية ، لم يتم الإعلان عن الوظيفة بين الدبلوماسيين، مما يشير بقوة إلى أن نتنياهو يعتزم الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة جديدة قبل اختيار شخص ما كسفير جديد لدى موسكو.
ولم ينكر مكتب رئيس الوزراء نية نتنياهو في حجز وظيفة السفير لدى روسيا لموعد سياسي.
وعلى مدار السنوات الماضية، خلال الفترة التي شغل فيها نتنياهو أيضًا منصب وزير الخارجية، أرسل بعض حلفائه إلى السفارات الرئيسية، بما في ذلك رون ديرمر (السفير في واشنطن) وداني دايان (القنصل العام في نيويورك) وداني دانون (الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك) ، الكرمل شامة هاكوهين (الممثل الدائم لليونسكو)، يوسي شيلي (السفير في البرازيل)، درور إيدر (سفير إيطاليا) ورون مالكا (سفير الهند).
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام قليلة من لقائه الأخير مع نتنياهو، قد قال إن "العلاقات الروسية الإسرائيلية تبرز بسبب الحوار السياسي المجدي". "غالبًا ما نتبادل الآراء ونجري مشاورات عبر الهاتف ونناقش الأحداث الجارية وأحيانًا أكثر القضايا إلحاحًا على جدول الأعمال العالمي والإقليمي والتعاون الثنائي."