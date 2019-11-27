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إلهام أبو الفتح
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مرأة

لتتخلصي من كابوس الكرش.. رجيم مجرب لتحويل جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
قبل أن يتحول إلى كابوس يمكنك نسف دهون البطن والأرداف أنسفى الكرش للأبد بنظام تخسيس سريع له مفعول السحر فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة برجيم صحى وسريع المفعول يحول جسمك لماكينة حرق دهون يقدمه موقع برايت سايد وخطة الرجيم لـ 7 أيام

الإفطار ..

-4 ملاعق فول + 1 توست سن

أو 

كوب من بذور الشوفان


الغداء ..

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة

سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق

العشاء :

جبنة ملح خفيف وسلطة

أو

2 زبادى لايت .

أو 

طبق من الفاصوليا الخضراء مع السمك المشوي أو طبق من البروكلي مع الفطر الطازج سمك السلمون المشوي.
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