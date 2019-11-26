أمن المدينة المنورة يحذر سائقي المركبات في جازان

أصدر أمن الطرق السعودي تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان منوها أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وتحديدًا الطريق الدولي.





وحذر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني، من مخاطر التقلبات الجوية، ونبه المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.





ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة ( ٤٥ كم / س ) مثيرة للأتربة و الغبار وشبه انعدام في الرؤية، والتي تبدأ الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية – المهد -وادي الفرع- العيص – ينبع – خيبر- العلا ).





وأهاب مدني المدينة المنورة بالمواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة و عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان التدفق بها محدودًا أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة و اللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج.



