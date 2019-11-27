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ديني

القدر المبرم والمعلق.. الإفتاء توضح الفرق وأيهما يمكن تغييره | فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
القدر المبرم و والقدر
القدر المبرم و والقدر المعلق
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عبدالله سليم
القدر المبرم والقدر المعلق .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن للقدر نوعين، أولهما القدر المبرم والآخر هو القدر المُعلق.

وأوضح أحمد ممدوح عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما الفرق بين القدر المبرم والقدر المعلق ؟ أن القدر المبرم هو القدر الذي لا يقبل التغيير، مشيرًا إلى أن من الأمثلة على القدر المعلق: أن أبا لهب سيدخل النار لأن الله أخبرنا بذلك في سورة المسد.

وأضاف وله تعالى: « تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (5)»المسد.

وألمح إلى أن القدر المعلق بخلاف الأول لأنه يمكن تغييره بأمور منها الدعاء، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء»، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»، وقال أيضًا: «لا يزال القضاء والدعاء يعتلجان ما بين الأرض والسماء».

وأشار الدكتور أحمد ممدوح، إلى أن القدر المعلق يسير كما هو مقدر له ويأتي بآثاره؛ مالم يجد ما يدفعه.

الفرق بين القضاء والقدر
من جانبه قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن القدر هو العلم أما تنفيذه فهو القضاء، موضحًا: «حينما يُقدر الله شيء ما للإنسان فهذا يعد قدرًا، أما تنفيذ ذلك التقدير فهو القضاء».

وأجاب الدكتور علي جمعة عن سؤال: «ما الفرق بين القضاء والقدر؟»، قائلا: «كلمة التقدير تعني العلم، أما قُضي يعني تنفيذ الأمر ووقوعه فعلًا على الإنسان»، مستطردًا أن القدر والقضاء وجهان لعملة واحدة، الأول نظري والآخر عملي، الأول علم والآخر معلوم، أي نُفذ هذا العلم في الواقع فصار قضاءً.

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق: «في حال قرر الإنسان في داخله أن يذهب إلى عمله فهو بذلك قدر أنه سيذهب إلى العمل، حينما يذهب فعليًا إلى جهة عمله فهو بذلك نفذ تقديره أو قدره أي قضاه».

الفرق بين «الصبر والتسليم والرضا» وأيها الأعلى منزلة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء، وهو منع النفس عن التسخط والهلع والجزع، وصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها: «وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها، وصبر على المعاصي بكف النفس عنها»، مشيرة إلى أن فوق الصبر التسليم، وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرًا، وترك الكراهية باطنًا، وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة.


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