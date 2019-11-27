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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين روتاري هليوبوليس ومياه القليوبية لإنشاء بئر تخدم 20000 مواطن

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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أماني نوار
تحت رعاية الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، وقع نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

جاء هذا بحضور هشام المغربي، رئيس النادي، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه بالقليوبية، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد، سكرتير عام المحافظة، وعاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ور. س أمين صبري، رئيس لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ور. س عماد الشلقاني، ومن نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج حضرت عزة عمارة ونيفين أنس وهبة المرصفاوي.

في هذا السياق، أكد الدكتور شريف والي، أهمية التعاون بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والجهات الحكومية والمسئولين كافة بما يخدم تطلعات واحتياجات المواطنين.

وأوضح أن بروتوكول التعاون تضمن حفر بئر سوف تنتج ٣٠ لتر مياه نقية في الثانية لخدمة ٢٠٠٠٠ مواطن من قرية باسوس بالقناطر الخيرية، كما أكد أهمية الآبار التي تنشئها المنطقة الروتارية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق المختلفة، وأن لجنة المياه بالمنطقة ستقوم بالتعاون مع النادي في نواحي الإشراف والتنفيذ.

كما أشار محافظ روتاري مصر، إلى أن هذا المشروع يعد استكمالا للتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ونادي روتاري هليوبوليس سبورتنج بعد إنشاء بئر إنتاجية للمياه بمدينة الخصوص بالقليوبية لمواجهة مشكلة نقص المياه في المنطقة.
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