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محافظات

ننشر السيرة الذاتية للواء خالد شعيب محافظ مطروح الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:26 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام السيد رئيس الجمهورية.

وولد محافظ مطروح بمحافظة سوهاج هو ابن من أبناء الموسسة العسكرية.

وشغل اللواء خالد شعيب عددًا من المناصب ومنها مساعد وزير الدفاع، ومحافظ البحر الأحمر، وقائد الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة، وأخيرًا مدير إدارة نوادي القوات المسلحة".

ويتمتع محافظ مطروح بسيرة طيبة بالقوات المسلحة في إتقان العمل والفكر المميز وفق الأسس العلمية.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجديد قد أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلفا للواء مجدى الغرابلي .
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