أخبار التعليم.. عميد ألسن عين شمس تبحث سبل التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة.. وعبد الغفار: نحتاج لتشجيع البحث العلمي بالجامعات وتعظيم دوره

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون العلمى والبحثى مع طاجيكستان
مدير تعليم القليوبية يستقبل مدير مشروع تطوير التعليم الفني بـ جايكا
تطوير الدليل وتدريب المعلمين.. تحسين المهارات بالتعليم الثانوى الفنى
منصة إلكترونية للمناهج والدراسة التفاعلية بجامعة القاهرة
زلزال 6.2 ريختر يضرب محافظة مطروح
التعليم العالي: نحتاج لتشجيع البحث العلمي بالجامعات وتعظيم دوره في خدمة المجتمع
آخر موعد لتقديم ملخصات أبحاث منتدى شباب الباحثين السابع بألسن عين شمس.. 30 نوفمبر
عميد ألسن عين شمس تبحث سبل التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات المصريين بالخارج