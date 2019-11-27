التعليم تفتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات المصريين بالخارج

ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات أبنائنا في الخارج 2020

تستعد وزارة التربية والتعليم، حاليا للتجهيز للجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج ، وقالت الوزارة إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ اعتبارا من يوم السبت 11 أبريل 2020 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 .وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه على الراغبين في العمل كأعضاء بلجنة النظام والمراقبة ، طباعة استمارة التقدم المعلنة على موقع الوزارة وملئها وتقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومي.ويتم التقدم بـ إدارة أبناؤنا في الخارج بالادارة العامة للامتحانات يومي الاحد 1 ديسمبر والاثنين 2 ديسمبر من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا.وسيتم اختيار الاعضاء الجدد بناءا على الاختبارات التي ستعقد بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة بالقصر العينيويشترط أن يكون المتقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة على درجة مالية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أو الجيزة أو القليوبية ، ولا يعمل بأي لجان أخرى بذات الوقت.ويشترط لمن يشترك في اعمال الامتحانات ألا يكون لديه مانع من الموانع الاتية : الحرمان من اعمال الامتحانات ، الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، وأن يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لإمتحانات ابناؤنا في الخارج حتى الدرجة الرابعة في ذات الصف ، وأن يكون من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والمراكز التابعة لها، وأن يكون مشتركا بالعمل في لجنة أخرى من لجان امتحانات الشهادات العامة في ذات الوقت طبقا للوائح المنظمة للعمل .