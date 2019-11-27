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تعليم

التعليم تفتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات المصريين بالخارج

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم، حاليا للتجهيز للجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج ، وقالت الوزارة إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ اعتبارا من يوم السبت 11 أبريل 2020 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه على الراغبين في العمل كأعضاء بلجنة النظام والمراقبة ، طباعة استمارة التقدم المعلنة على موقع الوزارة وملئها وتقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومي.

ويتم التقدم بـ إدارة أبناؤنا في الخارج بالادارة العامة للامتحانات يومي الاحد 1 ديسمبر والاثنين 2 ديسمبر من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا.

وسيتم اختيار الاعضاء الجدد بناءا على الاختبارات التي ستعقد بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة بالقصر العيني

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ويشترط أن يكون المتقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة على درجة مالية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أو الجيزة أو القليوبية ، ولا يعمل بأي لجان أخرى بذات الوقت.

ويشترط لمن يشترك في اعمال الامتحانات ألا يكون لديه مانع من الموانع الاتية : الحرمان من اعمال الامتحانات ، الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، وأن يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لإمتحانات ابناؤنا في الخارج حتى الدرجة الرابعة في ذات الصف ، وأن يكون من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والمراكز التابعة لها، وأن يكون مشتركا بالعمل في لجنة أخرى من لجان امتحانات الشهادات العامة في ذات الوقت طبقا للوائح المنظمة للعمل .
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