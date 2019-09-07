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تعليم

12 معلومة عن نظام امتحانات المصريين في الخارج

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:52 ص
ابناؤنا في الخارج
ابناؤنا في الخارج
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة معلومات مهمة عن امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019 /2020.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم:

*الطلاب المتقدمون لامتحانات ابناؤنا في الخارج يعتبرون طلاب منازل، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر.

*يعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته.

*لا يعقد امتحان في مواد المجالات العملية (مثل التربية الموسيقية، والحاسب الآلي لجميع الصفوف، والتربية الفنية في المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الثانوي، ومواد التكنولوجيا والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والتجاري والزراعي لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي).

*أما بالنسبة لطلاب اللغات فيؤدون امتحان العلوم والرياضيات طبقا للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب والمدونة باستمارة التقدم (الإنجليزية أو الفرنسية فقط).

*يجب تسجيل الشعبة ونوع اللغة الأجنبية الثانية باستمارة التقدم لآداء امتحانات الصف الثاني الثانوي، ولن يتم قبول الاستمارة بدون تحديد الشعبة واللغة الأجنبية الثانية التي أداها بالصف الأول الثانوي.

*لا يعتد بشهادة القيد أو بيان الرسوب أو بيان النجاح الصادر من المدرسة أو من لجنة النظام والمراقبة بأي صف دراسي، وإنما يشترط تقديم أصل بيان نجاح بالدرجات أو بالتقديرات أو بالنسبة المئوية معتمدة من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية، وذلك للدور الأول، ويشترط بيان بالدرجات للطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الدور الثاني.

*يسمح للطالب الراسب بالإعادة في الصف الدراسي الراسب فيه.

*لا يسمح لأي طالب بالتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج إلا بعد موافاة إدارة الامتحانات بالتقدم، مرفقا بها أصل المستندات التي تعطيه الحق في التقدم للامتحان.

*لا يسمح للطلاب الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغة العربية بآداء امتحان المستوى الرفيع.

*مسموح باستخدام الآلة الحاسبة في امتحانات مواد الرياضيات والعلوم بداية من الصف الخامس الابتدائي وغير مسموح باستخدام الحاسبة المبرمجة.

*غير مسموح للطلاب بآداء الامتحان في أكثر من جهة في العام الدراسي الواحد، ويلغى الامتحان الأخير إذا ثبت أن الطالب سبق له الامتحان في نفس العام.

*لا يعقد امتحان للدور الثاني للصفين الأول والثاني الابتدائي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد امتحانات الطلاب المصريين الدارسين في الخارج بنظام ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجديد 2019 /2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الدور الأول تبدأ اعتبارا من يوم السبت 11 أبريل 2020، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإدارة العامة للامتحانات سوف تعلن لاحقا عن جداول امتحانات ابناؤنا بالخارج، مؤكدةً أنه لا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.

جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا بالخارج تعقد وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2019 /2020 بدءا من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي.

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