عميد ألسن عين شمس تبحث سبل التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة

استقبلت د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، كلا من لورا أبو حيدر الملحق الفرنسي للتعاون التربوي بالقاهرة و سلوى عجاج مدير المعهد الفرنسي بمصر الجديدة ، بحضور د.يمنى صفوت رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية بالكلية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الطلاب والأساتذة .



وأكدت د.سلوى رشاد عميد الكلية على أن قسم اللغة الفرنسية يحوي برنامج ساعات معتمدة في الترجمة التحريرية والفورية، كما أنها تتطلع للمزيد من فتح آفاق التعاون مع المنظمات التعليمية الفرنسية لصقل خبرات ومهارات طلاب القسم، كذلك مد جسور التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الأساتذة الزائرين لرفع كفاءة وقدرات الطلاب المصريين بالقسم على مستوى الليسانس والدراسات العليا.



ومن جانبها أكدت لورا أبو حيدر الملحق الفرنسي للتعاون التربوي بالقاهرة، علي أنها ستقوم بالتواصل مع الجامعات الفرنسية لتوفير عدد من المنح للطلاب في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا وإمكانية منحهم درجات علمية مشتركة .



كما أشارت سلوى عجاج مدير المعهد الفرنسي بمصر الجديدة، إلى الدورات التدريبية التي يوفرها المعهد للطلاب المصريين، وفي إطار بروتوكول تعاون بين المعهد والفرنسي وجامعة عين شمس يمنح الطلاب خصما ٢٥٪؜ على كورسات اللغة.



و أكدت د. يمنى صفوت سالم رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية أن التعاون بين الجانب الفرنسي وقسم اللغة الفرنسية يأتي في إطار تطوير البرامج التعليمية بالقسم، كما أن القسم يسعى إلى توفير فرص لانتقال الطلاب للدراسة بالجامعات الفرنسية، مع إمكانية توفير منح لأعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم.