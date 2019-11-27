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محافظات

بدء فعاليات الجمعة البيضاء للترويج للأثاث الدمياطي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:08 م
الأثاث الدمياطي
الأثاث الدمياطي
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زينب الزغبي
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بأعضاء شعبة صناع الأثاث بالغرفة التجارية للمحافظة برئاسة النائب محمد الزيني ، وذلك للتباحث حول إيجاد سبل تسويقية جديدة للترويج للأثاث الدمياطي على المستويين المحلي و الدولي . 

وفي هذا الصدد أعلنت المحافظ عن بدء تنظيم فاعليات "الجمعة البيضاء" بدمياط (Damietta white friday) وهو الحدث الذي يبدأ في النصف الثاني من ديسمبر وحتى الجمعه الأولى من يناير ٢٠٢٠ و الذي يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطي من خلال العديد من الخصومات و العروض التي ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث.

بالإضافه إلى خصومات أخرى في قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات الأمر الذي يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصه والسوق التجاري عامه . هذا وقد صرحت المحافظ إنه سيتم توفير كافه سبل الدعم لإنجاح الفاعلية. 

وفي سياق متصل بحث أعضاء الشعبة مع المحافظ آلية تنظيم معرض دولي للأثاث داخل المحافظة بمشاركة مستوردين من كافة أنحاء العالم ، و يتم وضع كافة الاعتبارات التي تجعل منه معرض ناجح وفق تخطيط جيد من كافة الوجوه وذلك بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات والغرفة التجارية بالمحافظة. 

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على النهوض بالمنتج الدمياطي ، وفتح آفاق تصديرية جديدة تلبي احتياجات السوق العالمية.
بدء فعاليات الجمعة البيضاء للترويج للأثاث الدمياطي
بدء فعاليات الجمعة البيضاء للترويج للأثاث الدمياطي
بدء فعاليات الجمعة البيضاء للترويج للأثاث الدمياطي
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