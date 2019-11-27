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رياضة

ماذا قال ميتشو لـ طارق حامد بعد أزمة الشطب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة وذلك على هامش المران اليوم.

ويخوض الفريق مرانه اليوم بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الفريق في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة إنبي الأخيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

ووصلت فى السابعة والنصف صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الافطار بعدها خلدوا للنوم.
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