علاقات وطيدة وراسخة.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحى | شاهد

قام نادي النجم الساحلي التونسي بتكريم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي بعد قيادته المنتخب للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره النجم الساحلي التونسي وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين.



وأعرب سفيان الوردي عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.



وأضاف :”" تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه".



وأوضح أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا ، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقي شعار المراحل القادمة.



وشدد عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي على أن ناديه حريص على مساندة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية مؤكدًا علي ثقته الشديدة في أن يلقي ناديه معاملة طيبة مماثلة في لقاء العودة في مصر.



وأضاف أن النجم الساحلي التونسي يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة.

