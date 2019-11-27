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تعليم

وزير التعليم : اطمئنوا .. امتحانات أولى ثانوي الورقية "مش هتتسرب"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:12 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استغاثة من أحد اولياء الامور عبر جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب بخصوص الخوف من تسريب امتحانات اولى ثانوي الورقية.

قال ولي الامر للوزير : "تأمين الامتحان الورقي يا أفندم ... ياريت المديريات هي من تقوم بالطباعة ويتم التوزيع صباح الامتحان علي الإدارات التعليمية ولا تترك للمدارس حتي لا يحدث تسريب ".

وعلى الفور .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ارسال رسالة طمأنينة لجميع أولياء الامور الخائفين من فكرة تعرض امتحانات اولى ثانوي "الورقية" للتسريب من خلال الرد على سؤال ولي الامر بالرد التالي : لا تقلق سيدي الفاضل .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام فستعقد في الفصل الدراسي الاول ورقيا ، وستكون بدرجات محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية ، وستكون درجاتها ايضا محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب: إن الوزارة كان في استطاعتها ان تعقد امتحان الترم الاول للصف الاول الثانوي إلكترونيا عبر التابلت ، ولكن حرصنا ان نمنح أبناءنا في الصف الاول الثانوي فرصة للتعود علي أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.

وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.
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