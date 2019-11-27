دوري أبطال أوروبا .. زينيت يفوز على ليون الفرنسي بثنائية.. ويحافظ على آماله في التأهل إلى دور 16

حقق فريق زينيت فوزا غاليا ضد ليون بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الحالية من دوري أبطال أوروبا.



سجل أرتيم دزيوبا هدف زينيت سانت بطرسبرج الأول فى المباراة بالدقيقة 42 من عمر المباراة، قبل ان يضاعف النتيجة اللاعب ماغوميد أوزدوييف فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء.



وشهد الشوط الأول أداء متوسطا بين الفريقين خاصة صاحب الأرض الذي يحتاج الى الفوز لخطف المركز الثاني من منافسه الفرنسي الذي يسعى الى التأمين الدفاعي والهجوم المباغت من الأطراف.



الفوز رفع رصيد زينيت الى النقطة 7 فى المركز الثاني خلف لايبزيج المتصدر بـ 9 نقاط ، بينما تجمد رصيد ليون 7 نقاط فى المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة .