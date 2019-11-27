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أخبار العالم

سيناتور أمريكي يدعو لفرض عقوبات على تركيا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:20 م
علم تركيا
علم تركيا
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي فان هولين دعا الحكومة الأمريكية إلى فرض عقوبات على تركيا فورًا بعد تقارير تحدثت عن تشغيل تركيا منظومة S400 الروسية، ومواصلة أنقرة لارتكاب جرائم في مناطق الأكراد.

وقال هولين في تغريدة له "بعد أسبوعين من زيارته البيت الأبيض، كان أردوغان يحشر أنفه مع (الرئيس دونالد) ترمب والولايات المتحدة والناتو، ويعبر خطًا أحمر آخر باستخدام صواريخ S-400. وأضاف "القانون الحالي يتطلب من ترمب فرض عقوبات على تركيا، يجب على (وزير الخارجية مايك) بومبيو أيضًا مواجهة تركيا بشأن انتهاكاتها الأخيرة "للمنطقة الآمنة" والهجمات ضد الأكراد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبّر أمس عن قلقه إزاء اختبار تركيا نظامها الدفاعي الصاروخي الروسي الصنع، معربًا عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل أنقرة لهذا النظام.

وردًا على سؤال الصحافيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأمريكية "إف.16" لاختبار نظام "إس.400" الروسي، قال بومبيو: "الأمر مثير للقلق، لكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام "إس 400".

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ألكسندر ميخيف، رئيس شركة روسوبورون إكسبورت، لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا تعتزم التوقيع على عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمنظومة إس-400 الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل. وقال ميخيف "نأمل أن نوقع العقد في النصف الأول من 2020".

وكانت تركيا بدأت الاثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة، من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات.

وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة مرتد الجوية بمحافظة أنقرة، لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرًا وتدريب مشغلين أتراك، وفق وكالة الأنباء ديميرورين.

وحتى الآن امتنعت الولايات المتحدة على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة. وقال مسؤولون إنها يمكن أن تتجنب العقوبات في حال عدم استخدام المنظومة.

في حين أصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق هذا الشهر على أن أنقرة لن تتخلى عن منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية لشراء صواريخ "باتريوت" الأمريكية.
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