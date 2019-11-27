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مرأة

شبهي فعلا | رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة .. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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آية التيجي
شاركت الاعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها معبرين عن حبهم الشديد لها.

وعلقت رضوى الشربيني على صورتها وقالت: شبهي الست دي فعلا، وقد التقطت الصورة وخلفها صورة لسيدة مرسومة تشبهها الى حد كبير.

وظهرت رضوى الشربيني بجاكيت جينز باللون الثلجي، وارتدت تحته توب باللون الاسود، وهو ما ابرز اطلالتها بشكل كبير.

وتركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع الماسكرا، مع وضع اللون الاورانج كأحمر شفاه.

واختارت رضوى الشربيني بعض الاكسسوارات الانيقة، حيث ارتدت عقدا انيقا باللون السيلفر، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
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