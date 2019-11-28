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منوعات

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
كلب عمره 18 ألف عام
كلب عمره 18 ألف عام
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عزة عاطف
عثر العلماء على جسم محفوظ بشكل محكم في جليد التربة الصقيعية السيبيرية، وبعد فحصه تبين أنه كلب يبلغ عمره 18 ألف عام، وأطلق عليه «دوجر».

احتار العلماء في نوعه ما إذا كان كلبًا أم ذئبًا، وقد تمت دراسته منذ ذلك الحين بواسطة الباحثين «لاف ديلن» و«ديف ستانتون»، محاولين معرفة ما إذا كان ذئبًا أم كلبًا لأنه يأتي من النقطة التاريخية التي تم فيها تهجين الكلاب.

إذا اتضح أنه كلب فسوف يساعد الباحثين على معرفة مزيد عن وقت ترويض الكلاب، تقول "لاف" أستاذة علم الوراثة التطورية، إنه عندما تمسك به، يبدو وكأنه حيوان ميت قريبًا من فترة قليلة وفقًا لصحيفة "مترو".

تظهر الصور الكلب المغطى بالفراء لكن قفصه الصدري مكشوف ومغلق العينين، إضافة إلى مجموعة من الأسنان محفوظة تمامًا.

وأكدت "لاف"، "إنه أمر مميز للغاية لأن تمسك به وتشعر كأنه حيوان لم يمت من فترة طويلة، جسده كما هو"، مضيفة "عاش الحيوان مع أسود الكهوف والماموث ووحيد القرن الصوفي، لذلك هو اكتشاف مميز، وقد حافظ عليه الجليد بشكل مثير للدهشة".
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