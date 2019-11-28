ميتشو يقترب من الرحيل عن قيادة الزمالك.. اقرأ التفاصيل

كشفت الإعلامية شيما صابر، عن مفاجأة بشأن الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، خاصة عقب هزيمة الفريق أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.



وأكدت الإعلامية شيما صابر، عبر قناة "تايم سبورت"، أن مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل هي الفرصة الأخيرة لـ ميتشو؛ خاصة عقب الأداء السيئ للفريق بالمباريات السابقة، مضيفة أن مجلس إدارة الزمالك أطلق سهام الغضب على ميتشو؛ لسوء نتائج الفريق إضافة إلى التشكيل السيئ.



وأكملت الإعلامية شيما صابر، أن مجلس الإدارة يبحث في الوقت الحالي عن قائمة بأبرز البدائل لقيادة الفريق.



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.



وضمت القائمة، اللاعبين "محمد عواد ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء و محمد عبد الغني ومحمود الونش وحمدي النقاز و حازم امام و محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد و فرجاني ساسي و أحمد مصطفى زيزو و محمد حسن ويوسف أوباما و محمود عبدالرازق شيكابالا و مصطفي فتحي و كريم بامبو و اشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم".

