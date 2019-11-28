اكتشاف يثير دهشة العلماء.. انقراض الإنسان البدائي كان بسبب زواج الأقارب

تشير الأبحاث إلى أن زواج الأقارب والمجموعات السكانية الصغيرة كان على وشك أن يؤدي إلى انقراض البشر البدائيين، وليس مجرد وصول البشر المعاصرين.





اختفى البشر البدائيون منذ حوالي 40 ألف عامًا، أي في نفس الوقت الذي بدأ فيه البشر المعاصرون الهجرة إلى الشرق الأدنى وأوروبا، وقد أكدت الأبحاث أن أغلب الوفيات كانت نتيجة لـ"السكتة الدماغية".





فقد كان السائد دائمًا أن انقراض البشر البدائيين كان بسبب ظهور الإنسان الحديث ونتيجة للضغط البيئي أو تفوق البشر المعاصرين فيما يتعلق بالتنافس على الموارد.





تشير الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة PLOS One إلى أن هذه العوامل قد لا تكون مسؤولة بالكامل عن وفاة البشر القدامى، بل نتيجة لزواج الأقارب وانخفاض عدد السكان.



