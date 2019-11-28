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رياضة

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا.. وجزر القمر تقفز 9 مراكز

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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محمد السعيد
تراجع منتخب مصر مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري، ليحل في المركز الـ 51 عالميا والسابع إفريقيًا.

وكان منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام البدري، تعادل خلال الشهر الحالي، أمام كينيا 1 - 1، وأمام جزر القمر سلبيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقفز منتخب جز القمر 9 مركز في تصنيف الفيفا بعد الفوز على توجو والتعادل أمام منتخب مصر، ليصعد الى المركز الـ 133 عالميا.

وواصل منتخب السنغال تربعه على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية، حيث احتل المركز الـ 20 عالميا، بينما احتل منتخب تونس المركز الثاني إفريقيا والـ 27 عالميا.
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