الوجبة بـ 7 آلاف جنيه وبه 10 "كراسي" فقط.. قصة أفضل مطعم سوشي بالعالم| صور

سنوات طويلة احتل فيها مطعم ياباني الصدارة، متفوقا على كل مطاعم السوشي حول العالم، ورغم حفاظه واتباعه لكل ما يجعله مطعما رائدا إلا أنه لسوء الحظ فقد نجومه الثلاث التي تميزه لسبب غريب.



المطعم يقع في جينزا بـ تشو في طوكيو باليابان، واسمه Sukiyabashi Jiro- سوكيانشي جيرو، ويعد أفضل مطعم سوشي بالعالم، وفقد نجومه الثلاث بسبب لا يتعلق بجودة الطعام أو النظافة ولكن لأنه لم يعد مفتوحا للجمهور.



ويملكه ويديره جيرو أونو الملقب بملك السوشي، ويعد أول مطعم سوشي في العالم يحصل على ثلاث نجوم من دليل ميشلان، والحضور إلى المطعم يتطلب حجزا مسبقا، فالمطعم لا يحتوي إلا على 10 مقاعد فقط، لأنه غير مفتوح للزوار من العامة.



ويتطلب الحضور أيضا الحجز من خلال خدمة الكونسيرج، وأقل تكلفة وجبة بالمطعم تقدر بحوالي 360 دولارا للشخص الواحد أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري، ولا يزال جيرو مالك المطعم يطهو الطعام بنفسه ويعده رغم تخطي عمره التسعين عاما، وذلك بمساعدة ابنه الأكبر يوشيكازو.



وتقتصر زيارة المطعم للشخصيات الهامة والرؤساء والفنانين، فهو غير مفتوح لدخول الجمهور من العامة، هذا السبب جعل دليل ميشلان الكوري لتقييم المطاعم إعلان خروجه من القائمة، حيث قالت متحدثة باسم دليل ميشلان: "إننا ندرك ان سوكياباشي جيرو لا يقبل دخول العامة مما يجعله خارج نطاقنا، وغير صحيح أن نقول أنه فقد النجوم ولكنه لم يعد يخضع للتغطية في دليلنا والتي تعتمد على ترشيح المطاعم العامة لتناول الطعام".



يتميز مطعم سوكيانشي جيرو بتاريخ طويل مع زيارات الشخصيات الهامة، مثل ديفيد بيكهام، وهيو جاكمان، وكاتي بيري، وسلفستر ستالوني، وليوناردو دي كابريو والغريب أن من يزور المطعم مرة يتردد عليه في كل زيارة لطوكيو باليابان.



وزاره أيضا بعض الرؤساء وتعد أشهر زيارة تم الإعلان عنها كانت للرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في عام 2014، وقال أوباما إن السوشي الذي تناوله مع آبي كان أفضل ما تناوله على الإطلاق، وكان أوباما يحب تناول "توتورو" وهي قطعة تونة دهنية غاية الثمن، ولكنه شبع سريعا ولم يستطع إكمال العشرين قطعة الذي اختارها الطاهي له.