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مرأة

بسرعة غير متوقعة .. رجيم خارق لحرق الدهون

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
منافع عديدة تعود على الجسم بعد فقدان الوزن والتخلص من السمنة أبرزها حمايتك من أمراض السكر و الضغط ولكن يجب أن لا يتم ذلك عن طريق إتباع تقاليع الرجيم مثل بلع القطن مثلا لأضرارها بصحتك ..

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن تخفيف الوزن بسرعة وحرق الدهون عن طريق تناول بعض الأعشاب الحارقة مثل الفلفل الحار
والزنجبيل فهى زيادة لى التمثيل الغذائي وحرق الدهون

ويمكن تناول الأعشاب مثل الجينسنج هو نبات ذو خصائص معززة للصحة و إزالة السموم لتنشيط الأمعاء الكسولة كل صباح
وتناول الأطعمة المدرّة للبول والتى تساعد في تذويب الدهون.

إليك رجيم سريع لتخسيس البطن والارداف لأنقاص الوزن فى 7 أيام

الافطار ..

بيضة مسلوقة
+ 1 توست

وجبة الغذاء

سلاطة خضراء + صدر دجاج مسلوق منزوع الجلد

وجبة العشاء

بيضة مسلوقة + طبق سلاطة .
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