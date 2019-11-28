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فن

بعد إجرائها جراحة | بوسى شلبى: نيللى كريم راجعة مصر قريب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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أحمد البهى
عندما نشرت الفنانة نيللى كريم صورا لها من أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية، اثار الامر قلق محبيها، خاصة انها أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية دون أن تفصح عن تفاصيل.

أكدت الإعلامية بوسى شلبى فى تصريحات لـ "صدى البلد"ان نيللى كريم بصحة جيدة بعد ان أجرت العملية الجراحية ، وانها ستعود الى مصر خلال الفترة القليلة القادمة.

يذكر ان الفنانة نيللى كريم من المقرر ان تخوض الماراثون الرمضاني القادم 2020 بمسلسل يحمل عنوان "النصابين"، الذى تكرر فيها تعاونها مع شركة العدل جروب.

وكان احدث أعمال نيللى كريم فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وهند صبرى، وإياد نصار تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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