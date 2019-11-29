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أخبار العالم

حالة الطقس فى الكويت .. أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح .. والصغرى 15 درجة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
حالة الطقس فى الكويت
حالة الطقس فى الكويت
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صدى البلد
حذرت الإدارة العامة للطيران المدنى "إدارة الأرصاد الجوية" من أمطار متفرقة رعدية أحيانا خاصة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط للرياح تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة .

أوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا و ارتفاع الامواج الى 6 اقدام.

أشارت إدارة الأرصاد أن حالة الطقس بدأت من أمس الخميس لتستمر حتى اليوم الجمعة متوقعة أن تكون درجة الحرارة الصغرى 15 °ﻡ اليوم .

أشارت الى أن حالة الطقس ليلا اليوم الجمعة سيكون غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

فيما تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية نهارًا إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
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