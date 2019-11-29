حالة الطقس فى الكويت .. أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح .. والصغرى 15 درجة

حذرت الإدارة العامة للطيران المدنى "إدارة الأرصاد الجوية" من أمطار متفرقة رعدية أحيانا خاصة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط للرياح تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة .



أوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا و ارتفاع الامواج الى 6 اقدام.



أشارت إدارة الأرصاد أن حالة الطقس بدأت من أمس الخميس لتستمر حتى اليوم الجمعة متوقعة أن تكون درجة الحرارة الصغرى 15 °ﻡ اليوم .



أشارت الى أن حالة الطقس ليلا اليوم الجمعة سيكون غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



فيما تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية نهارًا إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .