طريقة عمل جلاش بالجبنة بأسهل الخطوات

جلاش بالجبنة من الاطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.



مقادير جلاش بالجبنة

جلاش

جبنة فيتا

بقدونس مفروم

نعناع طازج مفروم

زبدة مذوبة



طريقة تحضير جلاش بالجبنة

* تشكل أوراق الجلاش على شكل وردة

* تدهن بالزبدة المذوبة

* تخلط الجبنة مع البقدونس والنعناع

* يوضع الخليط في قلب وردة الجلاش

* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الأوراق

* يقدم ساخنا

