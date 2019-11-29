ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل جلاش بالجبنة بأسهل الخطوات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
جلاش بالجبنة
جلاش بالجبنة
Advertisements
هاجر هانئ
جلاش بالجبنة من الاطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير جلاش بالجبنة
جلاش
جبنة فيتا
بقدونس مفروم
نعناع طازج مفروم
زبدة مذوبة

طريقة تحضير جلاش بالجبنة
* تشكل أوراق الجلاش على شكل وردة
* تدهن بالزبدة المذوبة
* تخلط الجبنة مع البقدونس والنعناع
* يوضع الخليط في قلب وردة الجلاش
* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الأوراق
* يقدم ساخنا
Advertisements

موضوعات متعلقة

هناكل إيه النهارده.. فراخ مشوية بالزبدة والزعتر وفاصوليا خضراء وأرز ملون.. والحلو: دوناتس بحشوة الكاسترد

طريقة عمل لحم بالمشروم

هنتغدى ايه .. طاجن عكاوي بالبصل على طريقة الشيف الشربيني.. والحلو جلاش بالمهلبية

طريقة عمل صفيحة الدجاج بالجبنة

طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة

جددى سفرتك .. بطريقة عمل باستا بالجبن والقرنبيط

ترشيحاتنا

لجرائمه بحق المسلمين | فيفا يحظر عضو اللجنة التنفيذية بـ الكاف 7 سنوات

أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد

وفاة الفنان الكويتي عبد الرزاق خلف

أعشاب تخفف الوزن بدون رجيم ورياضة وحرمان .. 5 أسرار تساعد على التخسيس

حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس

لينا احمد الفيشاوى تبكى بعد إلغاء قرار منعها من السفر وترقب وصولها.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

عيد ميلاد كاد يتحول لجنازة.. خمسيني ينجو بمعجزة بعد توقف قلبه 5 مرات