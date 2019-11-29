طريقة عمل جلاش بالجبنة بأسهل الخطوات

جلاش بالجبنة من الاطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.
مقادير جلاش بالجبنة
جلاش
جبنة فيتا
بقدونس مفروم
نعناع طازج مفروم
زبدة مذوبة
طريقة تحضير جلاش بالجبنة
* تشكل أوراق الجلاش على شكل وردة
* تدهن بالزبدة المذوبة
* تخلط الجبنة مع البقدونس والنعناع
* يوضع الخليط في قلب وردة الجلاش
* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الأوراق
* يقدم ساخنا
مقادير جلاش بالجبنة
جلاش
جبنة فيتا
بقدونس مفروم
نعناع طازج مفروم
زبدة مذوبة
طريقة تحضير جلاش بالجبنة
* تشكل أوراق الجلاش على شكل وردة
* تدهن بالزبدة المذوبة
* تخلط الجبنة مع البقدونس والنعناع
* يوضع الخليط في قلب وردة الجلاش
* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الأوراق
* يقدم ساخنا