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رياضة

شوقي غريب يكشف سر اختياره لـ معتمد جمال ووائل رياض بجهازه المعاون

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:38 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن سر اختياره لـ جهازه المعاون خاصة وأن الجهاز يضم مجموعه مختلفه من الأعضاء سواء على مستوى الأعمار أو الخبرات.

وأكد شوقي غريب في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أنه أصر على ضم معتمد جمال للجهاز حيث أنه شخص هادئ ولديه قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة مشددا ان متعمد جمال أحيا ذكرياته عندما كان المساعد الاول لـ حسن شحاته في قيادة المنتخب الاول.

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وتابع أن طريقة تدريب معتمد تتناسب مع أسلوبه حيث انه مدافع سابق مميز لذلك سيتمكن من تدريب اللاعبين في هذه النقطة بشكل جيد.

وأضاف شوقي غريب أن وائل رياض مدرب مميز كما أنه ساهم في تتويج المنتخب الاول ببطولة أمم أفريقيا عام 2006 و 2008 ويمتلك خبرات دولية رائعه كما أنه عمل معه من قبل في الانتاج الحربي.

وتابع شوقي غريب أن اختياره لـ محمد شوقي جاء عقب متابعته له أثناء عمله كمدرب مساعد تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة .
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