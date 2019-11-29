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فن

ارحمونا... منى فاروق تنفى شائعة انتحارها | شاهد التفاصيل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:09 ص
منى فاروق
منى فاروق
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سيد احمد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبر عن انتحار الفنانة منى فاروق ولكن تدخلت منى فاروق لتكشف عن الحقيقة .

ونشرت صورة عبر خاصية استورى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " بها محادثة مع حساب مجهول يسألها "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه: "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم".

وآخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وهو من بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيري ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل"الأب الروحي"، وتعد تلك التجربة هى الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرًا.
ارحمونا... منى فاروق تنفى شائعة انتحارها | شاهد التفاصيل
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