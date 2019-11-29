قبل لقاء الليلة.. تعرف على تاريخ 11 مواجهة جمعت الأهلي بالنجم الساحلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة بافتتاح منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



الأهلي سبق والتقى بالنجم الساحلي في العديد من المواجهات وهو ما نرصده في السطور التالية:



التقى الأهلي بالنجم الساحلي في 11 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية دوري الأبطال والسوبر والكونفدرالية .

حقق الأهلي الفوز في 3 مناسبات وكان الفوز حليف النجم في 3 مناسبات فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 5 لقاءات من بينهم 4 تعادلات سلبية .



أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وتحديدا بتاريخ 22 أكتوبر 2017 .



سجل خط هجوم الأهلي في شباك النجم الساحلي 11هدفا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف كان محمد أبو تريكة نجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك النجم الساحلي فيما كان رامي ربيعة مدافع الفريق صاحب أخر أهداف الأهلي .



ويعد وليد أزارو مهاجم الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف سجلها في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال “هاتريك”.



وجاءت مواجهات الفريقين الـ11 على النحو التالي :

البداية نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت أول مواجهتين بين الأهلي والنجم الساحلي، في الدور النهائي من البطولة انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الأهلي الفوز في الإياب بثلاثية دون رد وحسم اللقب .

ثالث المباريات جاءت في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي أقيمت في إثيوبيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسم الأهلي لقب السوبر بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4.



شهدت نسخة دوري الأبطال 2007، نهائيا جديدا بين الأهلي والنجم الساحلي، انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي، لكن حسم فريق النجم الساحلي مباراة الإياب في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



كأس الكونفدرالية الإفريقية في 2014، شهدت سطرا جديدا في تاريخ مواجهات الفريقين في دور المجموعات ، كانت الكلمة العليا للتعادل في مواجهتي الفريقين حيث انتهت المباراة في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي ملعب السويس انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وفي البطولة ذاتها وفي نسخة 2015 العام التالي بالبطولة ذاتها تواجد النجم الساحلي والأهلي في مجموعة واحدة، وهذه المرة حقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى بهدف وليد سليمان، ورد النجم الساحلي بالفوز في المباراة التي أقيمت في سوسة بالنتيجة ذاتها.



دوري الأبطال نسخة 2017، شهد آخر مواجهات الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حقق الفريق التونسي الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف، ورد الأهلي في لقاء الإياب في برج العرب، وحقق الفوز بنتيجة 6-2.

