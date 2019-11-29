بعد لقائه في أبو ظبي.. ماذا قال حاكم دبي عن ولي العهد السعودي؟

استقبلت في دبي اليوم بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة .. حللت أهلا بين أهلك وأحبابك .. التاريخ يصنعه الشجعان .. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان pic.twitter.com/3G5it9LVGT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2019

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، أمس الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يجري زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.ونشر بن راشد، عدة صور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، خلال لقائه ولي العهد السعودي، وعلق عليها قائلا: "استقبلت في دبي بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.. حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان".وتناول لقاء بن راشد وبن سلمان، أمس، عددا من الموضوعات كان أبرزها العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات، وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما.وكان ولي العهد السعودي، وصل إلى الإمارات، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعددًا من كبار المسئولين بالدولة لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.وأكد بن سلمان أن "العلاقات المتينة بين البلدين مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شئون المنطقة والعالم"، داعيا الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة العشرين المقبلة في السعودية.وخلال الزيارة، أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسئولين في الدولة.